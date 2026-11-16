गो माता की सेवा से प्रशस्त होता है कल्याण का मार्ग : आचार्य

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संवाद न्यूज़ एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ उपमंडल के दभोटा में चल रही सात दिवसीय दिव्य गो कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ से पंडित मदनलाल दुर्वासा ने गो माता की महिमा, गोसेवा के आध्यात्मिक महत्व और सनातन धर्म में उनके स्थान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गो माता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली हैं। उनका महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक चरण में उनका विशेष योगदान माना गया है।कथा के दौरान उन्होंने राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को अपनी दिव्य गाय नंदिनी की सेवा करने का निर्देश दिया था। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ नंदिनी की सेवा की। एक दिन वन में विचरण करते समय नंदिनी पर सिंह ने आक्रमण कर दिया। गौ माता की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने अपना जीवन तक समर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी निस्वार्थ सेवा और त्याग से प्रसन्न होकर नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी आशीर्वाद से उनके घर महान और प्रतापी रघु का जन्म हुआ।पंडित मदनलाल दुर्वासा ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे गौ माता को केवल पूजने तक सीमित न रखें, बल्कि उनकी सेवा, सुरक्षा, पालन-पोषण और संरक्षण का भी संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जिस समाज में गोसेवा का भाव होता है और गौ संरक्षण के प्रति समर्पण रहता है, वहां धर्म और संस्कृति की जड़ें मजबूत होती हैं।17 नवंबर को निकलेगी शोभायात्रा15 नवंबर से शुरू हुई कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जा रही है। इसके बाद भंडारे का आयोजन होता है। मंगलवार, 17 नवंबर को गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में शोभायात्रा निकाली जाएगी। वहीं, 21 नवंबर को सुबह 9 बजे हवन के साथ कथा की पूर्णाहुति होगी। इस दिन कथा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।