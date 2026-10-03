फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   teams won in sports

Solan News: कबड्डी में बनिया देवी स्पोर्ट्स क्लब ने जीती ट्रॉफी

Sat, 03 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
सोरिया में दो दिवसीय मेला धूमधाम से संपन्न
विज्ञापन

विजेताओं को नकद राशि देकर किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
अर्की (सोलन)। ग्राम पंचायत मांगू के गांव सोरिया में दो दिवसीय मेले का शनिवार को धूमधाम से समापन हो गया। अंबुजा सीमेंट के प्रबंधक सुनील चौधरी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. जगदीश नेगी और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के समन्वयक दलीप शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेला कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों को शॉल, हिमाचली टोपी और स्मृतिचिह्न भेंटकर सम्मानित किया।

कबड्डी में बनिया देवी स्पोर्ट्स क्लब ने फाइनल मुकाबले में ढोलकपुर को हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को 15 हजार रुपये व ट्रॉफी तथा उपविजेता को 11 हजार रुपये व ट्रॉफी प्रदान की गई। वॉलीबाल में दाड़लाघाट ए ने दाड़लाघाट बी को हराकर जीत दर्ज की। विजेता को 15 हजार व ट्रॉफी और उपविजेता को 11 हजार रुपये व ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। रस्साकशी महिला वर्ग में मांगू की टीम ने मलावण को पराजित किया। रस्साकशी पुरुष वर्ग में जय माता बनिया देवी क्लब दाड़लाघाट ने मलावण को हराया। इस अवसर पर मेला कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा, महासचिव टेक चंद वर्मा, उपाध्यक्ष ललित शर्मा व जगत राम ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा, बृजलाल, ललित और राहुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed