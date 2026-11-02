फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Students of Nalagarh College will learn the ropes of self-employment through ornamental fish farming.

Solan News: सजावटी मछली पालन से स्वरोजगार के गुर सीखेंगे नालागढ़ कॉलेज के विद्यार्थी

Tue, 03 Nov 2026 12:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 03 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
स्वरोजगार और लघु उद्योग की संभावनाओं से रूबरू हुए विद्यार्थी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ के प्राणी विज्ञान विभाग की ओर से बीएससी मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए सजावटी मछली प्रजनन एवं कुटीर उद्योग विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को सजावटी मछली पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने की जानकारी दी।
कार्यक्रम में कार्प सीड फार्म जगतखाना के वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी राकेश कुमार और फील्ड असिस्टेंट रोहित मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सजावटी मछलियों की विभिन्न प्रजातियों, प्रजनन, पालन-पोषण, संतुलित आहार, जल की गुणवत्ता और रोग नियंत्रण के बारे में तकनीकी जानकारी दी।
विज्ञापन

विशेषज्ञों ने कहा कि सजावटी मछली पालन को लघु उद्योग के रूप में अपनाकर युवा आय के नए स्रोत विकसित कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ललित कुमार गलेरिया ने कहा कि इस तरह के व्याख्यान विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक और उद्योग आधारित जानकारी भी प्रदान करते हैं। इससे उन्हें रोजगार के नए अवसरों की जानकारी मिलती है। इस दौरान उन्होंने मुख्य वक्ता राकेश कुमार को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम का आयोजन प्राणी विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अनुज के. सहनी के नेतृत्व में किया गया। इसमें डॉ. अनुराधा शर्मा और डॉ. हरविंदर सिंह ने सहयोग दिया। व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विशेषज्ञों से मत्स्य पालन से जुड़े सवाल पूछे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed