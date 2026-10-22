फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   school won in sports

Solan News: अल्पाइन स्कूल अंडर-14 एथलेटिक्स में बना उपविजेता

Thu, 22 Oct 2026 11:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
मनिंदर, मान्यता, अर्पित, ऋग्वेद और धनंजय ने जीते पदक
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में आयोजित अंडर-14 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अल्पाइन पब्लिक स्कूल नालागढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालकों की टीम ने ओवरऑल उपविजेता ट्रॉफी जीती। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स और शतरंज में कई पदक हासिल किए। बालक वर्ग की 4 गुणा 100 मीटर रिले में मनिंदर, निशांत, हरमन और यश ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता। मनिंदर ने 600 मीटर दौड़ में कांस्य, जबकि अर्पित सिंह ने डिस्कस थ्रो में रजत और शॉटपुट में कांस्य पदक हासिल किया। बालिका वर्ग की रिले टीम में मान्यता, नेहा, शगुन और मौसम ने कांस्य पदक जीता। मान्यता ने लंबी कूद में स्वर्ण और 100 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया।

शतरंज में ऋग्वेद और धनंजय ने स्वर्ण पदक जीते। अर्पित सिंह और मान्यता का राज्य स्तरीय एथलेटिक्स, जबकि ऋग्वेद और धनंजय का राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। विद्यालय की प्रबंध निदेशक प्रेम जोशी ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed