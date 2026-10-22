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Solan News: नालागढ़ की नामी डेयरी उद्योग का दहीं का सैंपल सब स्टैंडर्ड

Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
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कसौली में भरे पनीर, खुला बेसन और सरसों तेल के सैंपल भी फेल
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अब तक पनीर के सात सहित अन्य मिठाइयों के 10 सैंपल हो चुके हैं फेल
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल होने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं अब खाद्य सुरक्षा विभाग के पास कई और सैंपलों की रिपोर्ट सामने आई हैं। इनमें से नालागढ़ क्षेत्र की एक नामी डेयरी उद्योग की पैक्ड दहीं का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाया गया है। इसके अलावा तीन और खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं। विभाग की ओर से सभी संबंधित कारोबारियों को सैंपलों की रिपोर्ट आने पर नोटिस जारी कर दिया गया है।
नालागढ़ क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पिछले माह सैंपल एकत्र किए गए थे। सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब में भेजा गया था। रिपोर्ट आने के बाद दहीं मानकों पर खरा नहीं उतरा है। इसके अलावा कसौली से भरा गया एक पनीर का सैंपल भी फेल पाया गया है। जगजीतनगर से लिया गया एक बेसन का सैंपल मिस ब्रांडिड पाया गया है। बेसन की पैकिंग में उत्पाद से संबंधित जानकारियां गलत लिखी गई थीं। इसके अलावा एक तेल का सैंपल भी फेल पाया गया है। पिछले करीब 20 दिनों में विभाग के पास आई रिपोर्ट में करीब 10 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिले हैं। इनमें से पनीर के ही सात सैंपल फेल पाए गए हैं। पनीर के सैंपल में फैट जरूरत से काफी अधिक पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सभी कारोबारियों को एक माह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। इसके बाद संबंधित रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट के आदेशों के अनुसार संबंधित कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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बुधवार को भी विभाग की ओर से फूड टेस्टिंग वैन से धर्मपुर के पास स्थित जाबली में 32 खाद्य पदार्थों के सैंपलों की जांच की गई थी। जांच के दौरान तीन होटलों में तेल के सैंपल फेल पाए गए। विभाग की ओर से मौके पर ही तीनों होटलों से करीब 30 लीटर तेल को जब्त किया गया है।
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कोट
संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी
सैंपलों की रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्हें जल्द जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस के तहत कारोबारी एक माह में दोबारा सैंपलों की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से समय-समय पर जिलेभर से सैंपल भरे जा रहे हैं। त्योहारी सीजन में सैंपलों की जांच को भी तेज कर दिया गया है। -वरिंद्रा चौहान, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, सोलन
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