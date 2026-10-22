फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   one injured in road accident

Solan News: बद्दी में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की दोनों टांगें कुचलीं, हालत गंभीर

Thu, 22 Oct 2026 11:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ मामला किया दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। मलपुर क्षेत्र में टैंकर की चपेट में आने से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की दोनों टांगें टैंकर के टायरों के नीचे आने से कुचल गई हैं। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में लक्ष्मी साहु ने बताया कि मलपुर में टैंकर चालक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल चालक किशन सड़क पर गिर गया और टैंकर के पिछले पहिये उसकी दोनों टांगों के ऊपर से गुजर गए। आसपास के लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
विज्ञापन

उधर, पुलिस थाना बद्दी में टैंकर चालक के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। मामले की पुष्टि एसपी बद्दी विनोद धीमान ने की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed