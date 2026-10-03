Solan News: शहर में कूड़े के बिल न देने वाले 891 डिफाल्टरों को अंतिम नोटिस जारी

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नोटिस के बाद भी पैसा न चुकाने वालों पर निगम करेगा कार्रवाईडिफाल्टर दबाए बैठे हैं निगम की एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशिसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम सोलन की ओर से कूड़े के डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने पर तेजी लाई जा रही है। डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार करने के साथ ही पानी और बिजली के कनेक्शन काटने की भी तैयारी की जा रही है। निगम की ओर से पानी के कनेक्शन और बिजली बोर्ड के साथ टाइअप कर बिजली के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। बकाया राशि न चुकाने तक दोबारा से कनेक्शन नहीं जोड़े जाएंगे।निगम की ओर से अब तक शहर के 7 वार्डों के डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई है। अभी 10 और वार्डों के डिफाल्टरों की लिस्ट निकाली जा रही है। पैसे चुकाने के लिए यह डिफाल्टरों के पास अंतिम मौका होगा। निगम ने साफ किया है कि अब पैसों की रिकवरी को और सख्त किया जाएगा। कूड़े के डिफाल्टर सालों से करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का पैसा दबाए बैठे हैं। निगम की ओर से तैयार सूची के अनुसार अभी निगम की महापौर के वार्ड नंबर 2 के सबसे अधिक 491 डिफाल्टर हैं। इन डिफाल्टरों में से कई 50 हजार रुपये तक दबाए बैठे हैं। वहीं निगम के अनुसार कई सरकारी भवन भी इन डिफाल्टरों की लिस्ट में शामिल हैं।इनसेटकहां हैं कितने डिफाल्टरनगर निगम सोलन की ओर से अभी के समय 7 वार्डों के डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई है। इनमें वार्ड 1 में 187, वार्ड 2 में 491, वार्ड नंबर 3 में 37, वार्ड नंबर 4 में 73, वार्ड नंबर 5 में 51, वार्ड नंबर 6 में 52 और वार्ड नंबर 7 के 50 डिफाल्टर शामिल हैं। वहीं सभी को नोटिस जारी कर जल्द पैसे चुकाने के लिए कहा गया है।कोटनगर निगम की ओर से डिफाल्टरों की लिस्टें तैयार कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पैसा न चुकाने वालों के घरों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वहीं बिजली के कनेक्शन काटने के लिए बिजली बोर्ड के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सभी डिफाल्टरों को यह अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद निगम कार्रवाई शुरू कर देगा।- गौरव राजपूत, उपमहापौर, नगर निगम सोलन