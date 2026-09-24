Solan News: किसान सभा ने बकाया भुगतान को लेकर एपीएमसी कार्यालय घेरा

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टमाटर समेत कृषि उपज की खरीद क्रेट या पेटी के बजाय प्रति किलोग्राम दर पर की जाएमंडियों में डिजिटल स्क्रीन लगाकर दैनिक भाव, नीलामी और कटौतियों का ब्योरा सार्वजनिक होसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। हिमाचल किसान सभा सोलन ने किसानों के बकाया भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर एपीएमसी सचिव सोलन के कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। किसान सभा ने मांग की कि मंडियों में बिक चुके सेब की बकाया राशि सेब उत्पादकों को तत्काल जारी की जाए। संगठन ने कहा कि भुगतान के लिए किसानों को परेशान करना और उनकी मेहनत की कमाई लंबे समय तक रोकना स्वीकार्य नहीं है।किसान सभा ने भुगतान में डिफॉल्ट करने वाले कमीशन एजेंटों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने तथा किसानों की बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने की मांग की। संगठन ने टमाटर और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद क्रेट या पेटी के बजाय प्रति किलोग्राम दर पर करने की मांग भी उठाई। किसान सभा ने प्रत्येक मंडी में डिजिटल स्क्रीन लगाने की मांग की, जिन पर दैनिक भाव, न्यूनतम और अधिकतम दर, नीलामी का ब्योरा और लागू कटौतियों की जानकारी प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा वाकनाघाट मंडी में खरीदारों को आमंत्रित कर खुली बोली शुरू करने और किसानों की उपज पर अनधिकृत कटौती रोकने की मांग की गई।संगठन ने सोलन में टमाटर और लहसुन आधारित बड़ा प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की मांग भी उठाई। घेराव में जिला अध्यक्ष प्यारे लाल वर्मा, सचिव अशोक वर्मा, जिला उपाध्यक्ष नीतीश ठाकुर, सोलन ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर मेहता समेत विकास ठाकुर, केशव ठाकुर, रविकांत, सुमन, विक्की और अन्य सदस्य मौजूद रहे। हिमाचल किसान सभा ने कहा कि यदि किसानों का बकाया भुगतान जल्द जारी नहीं किया गया और भुगतान में डिफॉल्ट करने वाले कमीशन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन रणनीति तय करेगा।