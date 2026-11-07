Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Funeral of Thakur Roopram with departmental honors

Solan News: विभागीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ठाकुर रूपराम का अंतिम संस्कार

Sat, 07 Nov 2026 11:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Funeral of Thakur Roopram with departmental honors
कुनिहार ठाकुर रूपराम के निधन पर पुलिस पेंशनर एसोसिएशन ने जताया शोक। स्तोत्र पुलिस पेंशनर
38 से 40 वर्षों तक पुलिस विभाग में दी सेवाएं, सिक्योरिटी ब्रांच में रहते हुए कई शातिर अपराधियों का लगाया था सुराग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। जिला पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी ठाकुर रूपराम (86) निवासी गांव कड़ां, थाना कसौली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे बीमारी के कारण निधन हो गया। शनिवार, 7 नवंबर को पैतृक गांव में विभागीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
एसोसिएशन के संयोजक धनीराम तंवर ने बताया कि ठाकुर रूपराम वर्ष 1965 में तत्कालीन जिला महासू में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। उन्होंने करीब 38 से 40 वर्षों तक विभाग को सेवाएं दीं। सेवाकाल के अधिकांश समय वह सिक्योरिटी ब्रांच में तैनात रहे और जिला शिमला, महासू तथा सोलन में कार्यरत रहे। खुफिया शाखा में सेवाएं देते हुए उन्होंने कई बड़े और शातिर अपराधियों का सुराग लगाने और उन्हें पुलिस के हवाले करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।
विज्ञापन

उनके निधन पर एसोसिएशन के संयोजक धनीराम तंवर, अध्यक्ष पुष्पा सूद, कार्यकारी अध्यक्ष नेकीराम सहित जीत राम, श्यामलाल ठाकुर, संतराम चंदेल, वेद ठाकुर, चमन लाल, सतपाल शर्मा, जसवीर सिंह, निर्मल सिंह, नागेंद्र ठाकुर, दीप राम ठाकुर, रतिराम शर्मा, विजय धीमान और पतराम ने शोक व्यक्त किया। संतराम चंदेल की अगुवाई में एसोसिएशन की टीम ने दिवंगत की पार्थिव देह पर शॉल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसोसिएशन ने विभागीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाने के लिए एसपी सोलन, कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों और थाना कसौली के स्टाफ का आभार जताया। संगठन ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed