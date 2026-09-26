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Solan News: विद्यालय के विकास और बच्चों की शिक्षा पर चर्चा

Sun, 27 Sep 2026 12:35 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 27 Sep 2026 12:35 AM IST
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Discussion on school development and children's education.
चायल क्षेत्र के  राजकीय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय बीनू में आयोजित बैठक के दौरान मौजूद ​शिक्षक व अन
चायल के बीनू विद्यालय में बैठक में खेल मैदान को धनराशि स्वीकृत
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संवाद न्यूज एजेंसी
चायल (सोलन)। राजकीय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय बीनू में शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय और बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बच्चों के उपलब्धि स्तर को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर विद्यालय के लिए स्वीकृत खेल मैदान और सहायक दीवार के लिए धनराशि का प्रावधान होने की जानकारी दी गई। यह जानकारी सीता, एलआरपी कंडाघाट ने दी। निधि वर्मा ने बैंक और बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
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बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विकास और बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करना रहा। अभिभावकों और अध्यापकों ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सुझाव दिए। विद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। खेल मैदान और सहायक दीवार के लिए धनराशि का प्रावधान विद्यालय के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
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बैठक में कार्यवाहक मुख्य अध्यापक मनोज कश्यप, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष उषा और उपाध्यक्ष निशा व कृष्णा उपस्थित रहे। वार्ड सदस्य पुष्पा, सुमित्रा, भावना, नीना, प्रीति, वंदना, अश्विनी, ममता, सोनू, रीना, जितेंद्र, केसर सिंह, नरेंद्र, योगेश, कमला, हेमचंद, प्रेम सिंह, वीरेंद्र, सीमा, नितेश, शकुंतला, अंजना, मंजू, सीता, निधि, नीलम और सपना सहित कई अभिभावक भी मौजूद रहे।
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