Solan News: शहर के 1513 संपत्ति कर के डिफाल्टरों पर शिकंजा, नोटिस जारी

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निगम के 2.75 करोड़ रुपये लंबे समय से दबाए बैठे हैं डिफाल्टर15 दिनों में कुछ राशि जमा नहीं करवाई तो कटेगा पानी का कनेक्शनसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम सोलन ने संपत्ति कर न चुकाने वाले 1513 डिफाल्टरों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इन डिफाल्टरों पर निगम का लगभग 2.75 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। निगम ने सभी डिफाल्टरों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।कई डिफाल्टरों ने तो तीन सालों से निगम को संपत्ति कर का बिल नहीं दिया है। नगर निगम ने पहले भी इन डिफाल्टरों को तीन से चार बार नोटिस जारी किए थे। हालांकि, उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब निगम ने सभी को अंतिम चेतावनी दी है। इस बार भी संपत्ति कर का पैसा नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों के पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। कर चुकाने के बाद ही निगम पानी का कनेक्शन दोबारा जोड़ेगा। निगम ने कूड़े और पानी के बिल के डिफाल्टरों को भी इस चेतावनी के दायरे में रखा है। संपत्ति कर न देने वाले डिफाल्टरों में कई सरकारी विभाग भी शामिल हैं। इन विभागों की सूची भी निगम ने तैयार कर ली है। इन्हें भी जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे और भुगतान न करने पर पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे।इस वर्ष के संपत्ति कर बिल जारीनगर निगम सोलन ने शहर के सभी संपत्ति धारकों को इस वर्ष के संपत्ति बिल जारी कर दिए हैं। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द संपत्ति कर का बिल जमा करवाएं। कर का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या सीधे नगर निगम कार्यालय में आकर किया जा सकता है। यह पहल राजस्व संग्रह को सुचारु बनाने के लिए की गई है।महापौर ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनीमहापौर सुषमा शर्मा ने बताया कि संपत्ति कर के डिफाल्टरों को कई बार पैसे चुकाने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जारी किया गया नोटिस अंतिम होगा। इसके बाद भी कर न चुकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके घरों के पानी के कनेक्शन पूरी तरह से काट दिए जाएंगे। पानी का कनेक्शन तभी दोबारा जोड़ा जाएगा, जब बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा।