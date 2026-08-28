Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 29 Aug 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
आज के कार्यक्रम...
शिविर : यूको आरसेटी सोलन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
बैठक : हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक कुनिहार में पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगी।
यात्रा : कुनिहार में आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा के तहत कलश यात्रा शाम 5:00 बजे शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल, डॉ. अक्षिका भारद्वाज, डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. शुभांगी और डॉ. आंचल शर्मा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
शिविर : यूको आरसेटी सोलन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
बैठक : हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक कुनिहार में पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगी।
यात्रा : कुनिहार में आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा के तहत कलश यात्रा शाम 5:00 बजे शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. मीना मित्तल, डॉ. अक्षिका भारद्वाज, डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. शुभांगी और डॉ. आंचल शर्मा छुट्टी पर रहेंगी।