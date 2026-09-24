Solan News: पोस्टर प्रतियोगिता में चेतना ने मारी बाजी

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संवाद न्यूज एजेंसीदाड़लाघाट (सोलन)। राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट में एनएसएस दिवस के उपलक्ष्य में एनएसएस इकाई की ओर से स्वयंसेवियों के लिए गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में चेतना ने प्रथम और सपना ने द्वितीय स्थान हासिल किया।विद्यार्थियों ने पोस्टरों से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। एनएसएस प्रभारी सहायक आचार्य अक्षय कुमार ने कहा कि युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से तनाव और चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने तथा जरूरत पड़ने पर साथियों, शिक्षकों और परिवार से संवाद करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि एनएसएस गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करती हैं। सहायक आचार्य पुनीत ठाकुर कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में एनएसएस के सभी स्वयंसेवियों ने भाग लिया।