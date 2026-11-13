Solan News: बसाल में बिजेश्वर देव मेले का समापन, कबड्डी में सलोगड़ा की टीम विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। बसाल में आयोजित दो दिवसीय बिजेश्वर देव मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। मेले के दौरान कबड्डी, रस्साकशी और दंगल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन समारोह में कर्नल संजय शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।कबड्डी प्रतियोगिता के 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील-7 सलोगड़ा की टीम ने फाइनल मुकाबले में खेलो इंडिया बिलासपुर को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, ओपन वर्ग में बिलासपुर की देवेंद्र-ए टीम ने कड़े मुकाबले में देवेंद्र-बी टीम को पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।रस्साकशी प्रतियोगिता में महिला मंडल बसाल की ए टीम ने बी टीम को हराकर जीत दर्ज की। मेले में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों से पहुंचे पहलवानों के बीच आयोजित दंगल भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान रॉयल लिटिल चैंप्स स्कूल, बसाल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया।कार्यक्रम में प्रधान रिचा ठाकुर, उपप्रधान अभिलाष, मेला कमेटी के प्रधान प्रवीण ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, विजय ठाकुर, दीपक, यशपाल ठाकुर, विक्की और अंशु सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कबड्डी प्रतियोगिता के सफल आयोजन में हम कुमार शर्मा और संदीप ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई।