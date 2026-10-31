Solan News: आशा वर्कर घर-घर पहुंचाएंगी बीपी, शुगर और कैंसर के मरीजों को दवाएं

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गर्भवती महिलाओं की बीपी जांच व प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाने के निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोलन में शनिवार को शहर की आशा वर्करों के लिए कार्यशाला हुई। इसमें आशा वर्करों को मरीजों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच व उपचार से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने की।उन्होंने हाइपरटेंशन और शुगर के मरीजों को घर पर ही दवाएं उपलब्ध करवाने और उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो मरीज बार-बार अस्पताल पहुंचकर दवाएं लेने में असमर्थ हैं, उन्हें घर पर दवाएं उपलब्ध करवाना विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए आशा वर्करों को ऐसे मरीजों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस सूची में कैंसर के मरीजों को भी शामिल करने को कहा गया।सीएमओ ने गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर (बीपी) की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान नियमित बीपी जांच बेहद जरूरी है। साथ ही आशा वर्करों को गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए जागरूक करने को कहा। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गगन, डॉ. प्रियंका सहित शहर की आशा वर्कर मौजूद रहीं।