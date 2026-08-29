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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   300 pensioners from Solan to lay siege to the Vidhan Sabha in Shimla on September 1.

Solan News: सोलन के 300 पेंशनर शिमला में एक सितंबर को घेरेंगे विधानसभा

Sun, 30 Aug 2026 12:24 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 30 Aug 2026 12:24 AM IST
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संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति जिला सोलन की बैठक शुक्रवार को कुनिहार में प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला संयोजक सुरेंद्र ठाकुर ने किया। इसमें समिति से जुड़े 18 संगठनों के करीब 60 पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में पेंशनरों की करोड़ों रुपये की लंबित देनदारियों और 15 प्रतिशत महंगाई राहत की किस्तों का भुगतान न होने पर प्रदेश सरकार के प्रति रोष जताया गया। वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे पेंशनरों में सरकार के प्रति नाराजगी है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सितंबर को शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन और विधानसभा घेराव में जिला सोलन से करीब 300 पेंशनर भाग लेंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों की जायज मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति सोलन की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इसमें सुरेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष, विद्यासागर शर्मा को महासचिव, अशोक चंदन को कोषाध्यक्ष, सुंदर सिंह ठाकुर को वित्त सचिव और अशोक टंडन को प्रेस सचिव चुना गया। जिला सोलन के सभी 18 पेंशनर संगठनों के जिला अध्यक्ष और महासचिव समिति के सदस्य होंगे। प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने पेंशनरों की मांगों को लेकर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने सभी संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों से एकजुट होकर समिति के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया।
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बैठक में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ, हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन, विद्युत परिषद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, पुलिस एसोसिएशन, निगम कल्याण संगठन, कोऑपरेटिव सेक्टर, एचपीयू, प्रदेश सचिवालय संघ और हिमाचल प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि लंबित देनदारियों, महंगाई राहत और अन्य मांगों का समाधान होने तक पेंशनरों का संघर्ष जारी रहेगा।
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