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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   1,146 bottles of liquor and 148 bottles of beer from other states seized from two liquor outlets

Solan News: दो ठेकों से बाहरी राज्यों की शराब की 1,146 बोतलें और बीयर की 148 बोतलें बरामद

Mon, 09 Nov 2026 11:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:28 PM IST
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विजिलेंस की मधाला और कालूझंडा के दो ठेकों पर छापेमारी
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अधिक मुनाफे के लिए आबकारी नियमों को ताक पर रखकर चल रही थी तस्करी
ठेका मालिक और सेल्समैन के खिलाफ दो एफआईआर, सरकारी राजस्व को लग रही चपत
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। हिमाचल प्रदेश में सरकार से लाइसेंस प्राप्त शराब के ठेकों पर पड़ोसी राज्यों की शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए चंडीगढ़ और पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित शराब और बीयर हिमाचल के ठेकों पर बेची जा रही थी। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बद्दी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मधाला और कालूझंडा स्थित दो शराब ठेकों पर छापेमारी कर बाहरी राज्यों की शराब और बीयर बरामद की है।
मधाला स्थित ठेके से चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की 257 पूरी बोतलें, 173 आधी बोतलें और 162 पव्वे बरामद किए गए। इसके अलावा पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित बीयर की 107 बोतलें और 41 कैन भी मिले। वहीं, कालूझंडा स्थित दूसरे ठेके से चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की 354 बोतलें बरामद हुईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ठेकों का मालिक एक ही व्यक्ति बताया जा रहा है।
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विजिलेंस ने ठेका मालिक और सेल्समैन के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 43 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों मामले आगामी विभागीय कार्रवाई और निर्णय के लिए आबकारी कलेक्टर, शिमला को भेजे गए हैं।
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लाइसेंस प्राप्त ठेकों पर दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए निर्धारित शराब मिलने से आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाहरी राज्यों से शराब लाकर प्रदेश में बेचने के इस कारोबार से हिमाचल सरकार के आबकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। विजिलेंस अब शराब की आपूर्ति के स्रोत, ठेकों तक बाहरी राज्यों की शराब पहुंचाने के नेटवर्क और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
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