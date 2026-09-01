Sirmour News: 75 और 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिक होंगे सम्मानित

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वार्ड छह स्थित डे केयर सेंटर में परिषद अध्यक्ष राजिंदर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह का आयोजन होटल, बातापुल में होगा। विज्ञापन

महासचिव विजय कुमार चौहान ने बताया कि समारोह में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आध्यात्मिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। संवाद वार्ड छह स्थित डे केयर सेंटर में परिषद अध्यक्ष राजिंदर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह का आयोजन होटल, बातापुल में होगा।महासचिव विजय कुमार चौहान ने बताया कि समारोह में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आध्यात्मिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। संवाद

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पांवटा साहिब (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिक परिषद पांवटा साहिब इकाई की ओर से विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें इस वर्ष 75 और 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।