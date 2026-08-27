Sirmour News: खेलकूद में सनौरा ने जीता सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:49 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:49 PM IST
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राजगढ़ खंड की खेलकूद संपंन, 284 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। शिक्षा खंड राजगढ़ की अंडर-19 छात्र वर्ग की 70वीं जोनल खेलकूद प्रतियोगिता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनियो दीदग में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जीआर मुसाफिर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पच्छाद कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा और दुग्ध प्रसंघ के पूर्व निदेशक सुंदर सिंह ठाकुर रहे।
जीआर मुसाफिर ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में 21 स्कूलों के करीब 284 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनौरा ने अपने नाम किया। वॉलीबाल में मेजबान स्कूल सनियो दीदग कड़े फाइनल मुकाबले में शरगांव को हराकर विजेता बना। कबड्डी में जदोल टपरोली विजेता व सनौरा उप विजेता रहे। खो-खो में राजगढ़ विजेता, गढोल पीडग स्कूल उप विजेता रहा। योग में सनौरा विजेता व सनियो दीदग स्कूल उप विजेता रहा। शतरंज में धरोटी स्कूल विजेता व भुईरा उप विजेता रहा। कुश्ती ने फागु स्कूल विजयी रहा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। शिक्षा खंड राजगढ़ की अंडर-19 छात्र वर्ग की 70वीं जोनल खेलकूद प्रतियोगिता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनियो दीदग में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जीआर मुसाफिर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पच्छाद कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा और दुग्ध प्रसंघ के पूर्व निदेशक सुंदर सिंह ठाकुर रहे।
जीआर मुसाफिर ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में 21 स्कूलों के करीब 284 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनौरा ने अपने नाम किया। वॉलीबाल में मेजबान स्कूल सनियो दीदग कड़े फाइनल मुकाबले में शरगांव को हराकर विजेता बना। कबड्डी में जदोल टपरोली विजेता व सनौरा उप विजेता रहे। खो-खो में राजगढ़ विजेता, गढोल पीडग स्कूल उप विजेता रहा। योग में सनौरा विजेता व सनियो दीदग स्कूल उप विजेता रहा। शतरंज में धरोटी स्कूल विजेता व भुईरा उप विजेता रहा। कुश्ती ने फागु स्कूल विजयी रहा।
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