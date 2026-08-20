Sirmour News: जिले में बारिश और भूस्खलन से 44 पेयजल योजनाएं और सात सड़कें ठप

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शिलाई और रेणुकाजी में दो पशुशालाएं क्षतिग्रस्त, बंद सड़कों को बहाल करने में जुटे विभागसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/रोनहाट/शिलाई/नौहराधार (सिरमौर)। जिले में बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। जिले के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जल शक्ति विभाग की 44 योजनाएं बारिश की चपेट में आई हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग की सात सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। प्रशासन और संबंधित विभाग प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं बहाल करने में जुटे हैं।जल शक्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, नाहन डिवीजन की 29, नौहराधार डिवीजन की 10 और राजगढ़ डिवीजन की दो पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा नाहन डिवीजन की तीन सिंचाई योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। कुल 44 योजनाओं को 3.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर पेयजल योजनाओं की लाइनें और अन्य ढांचे प्रभावित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति ठप रही।भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लोक निर्माण विभाग की सात सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। इनमें संगड़ाह डिवीजन की चार, नाहन डिवीजन की दो और राजगढ़ डिवीजन की एक सड़क शामिल है। सड़कों को करीब 41.30 लाख रुपये के नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया गया है। इसके अलावा नाहन-कुमारहट्टी एनएच और शिलाई-पांवटा एनएच पर भी कई स्थानों पर बारिश के दौरान मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए। इससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। विभाग की मशीनरी को मौके पर भेजकर मलबा हटाने और मार्गों को सुचारु करने का काम किया जा रहा है।शिलाई और रेणुकाजी क्षेत्र में दो पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। कमराऊ तहसील के बोकाला में लाल सिंह की पशुशाला बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई। प्रशासन ने इसका अनुमानित नुकसान 20 हजार रुपये आंका है। वहीं, रेणुकाजी तहसील के लानापालर में रमेश्वर की पशुशाला भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। यहां करीब 10 हजार रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सड़क, पेयजल और पशुधन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इनसेटफिसलन से चार रूटों पर बस सेवाएं बंदसराहां। पच्छाद क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सड़क मार्गों की हालत खराब होने के कारण चार रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। सड़कों पर चिकनी मिट्टी और फिसलन बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बस सेवाएं रोक दी गई हैं। बारिश के कारण सराहां-मंडी खड़ाना, सराहां-कोट और सराहां-परमाणु समेत अन्य ग्रामीण संपर्क मार्गों पर बस सेवाएं बंद की गई हैं।कार्यवाहक अड्डा प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पच्छाद क्षेत्र में सराहां से चलने वाले करीब चार सड़कों पर बस सेवाएं फिलहाल रोकी गई हैं। मौसम साफ होने और सड़क की स्थिति सामान्य होने के बाद बस सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।