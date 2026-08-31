Sirmour News: राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए 37 मामले

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ददाहू (सिरमौर)। राजस्व लोक अदालत के चलते सोमवार को दूसरे दिन ददाहू तहसील के अंतर्गत में 37 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 36 इंतकाल व 1 अन्य मामला भी शामिल है। राजस्व लोक अदालत को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। ग्रामीण सुबह 9 बजे से ही तहसील कार्यालय व पटवार घरों में पहुंचना शुरू हो गए थे।तहसीलदार ददाहू जयसिंह ठाकुर व नायब तहसीलदार सुरेश कुमार ने बारी-बारी से सभी मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। जय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महीने के आखिरी दो दिन पटवार लोक अदालतों का आयोजन करके राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया रहा है। इसमें भूमि से संबंधित इंतकाल व राजस्व से संबंधी अन्य मामले भी शामिल हैं।उन्होंने बताया कि दूसरे दिन 9 पटवार वृतों के भू-मालिकों से सम्बंधित 37 मामलों का निपटारा किया गया। इस मौके पर कार्यालय कानूनगो अनुज भारद्वाज व सहित संबंधित हल्कों के पटवारी मौजूद रहे। संवाद