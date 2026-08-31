Sirmour News: गोजर पंचायत के प्रधान रणबीर बने पांवटा ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष

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-सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता पर उठाएंगेसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब विकास खंड के प्रधान संघ के अध्यक्ष पद पर पूर्व सेना कमांडो एवं गोजर पंचायत के प्रधान रणबीर सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया है। रविवार को आयोजित बैठक में पांवटा ब्लॉक की 49 पंचायतों में से भाजपा समर्थित 37 पंचायत प्रधानों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रधान संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।बैठक में राकेश कुमार भाटावाली, निंद्रों देवी गुरुवाला-सिंघपुरा, बलबीर सिंह शिवा, रजनीश चौधरी रामपुर-भारापुर और राकेश कुमार बहराल को उपाध्यक्ष चुना गया। अल्का रानी टोकियो और तेजिंदर सिंह भूंगरनी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र पाल मानपुरदेवड़ा और मोहन सिंह पातलियों को सह सचिव, जबकि पृथ्वी सिंह भंगानी और दिनेश चौहान टोरू डांडा आंज कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। शिक्षा देवी कुंजा और सुरेखा चौधरी गोरखुवाला को मुख्य सलाहकार बनाया गया। सुंदर सिंह मुगलांवाला करतारपुर को सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई। मीडिया प्रभारी के रूप में पवन पटियाल जामनीवाला और प्रीतिका सैणी बद्रीपुर को नियुक्त किया गया, जबकि रसीला बेगम मिश्रवाला को सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई।प्रधान संघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद रणबीर सिंह ने सभी पंचायतों को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों को पेश आ रही समस्याओं को संबंधित विभागों और सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे पंचायतों की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर प्रभावी तरीके से आवाज उठाई जाएगी।