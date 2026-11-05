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स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं का करें उचित प्रबंधन : डॉ. छबि

Fri, 06 Nov 2026 10:23 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 06 Nov 2026 10:23 AM IST
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Proper management of medicines in health institutions: Dr. Chhabi
नाहन (सिरमौर)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के धगेड़ा खंड की मासिक समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं के उचित प्रबंधन और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। नाहन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. छबि बंसल ने मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने को कहा।
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बैठक के दौरान खंड स्तर पर संचालित विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। डॉ. छबि बंसल ने नशा मुक्त भारत अभियान, क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम से जुड़े अभियानों की प्रगति का मूल्यांकन किया। उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
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बीएमओ ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित विभागीय कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में खंड के विभिन्न चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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