Sirmour News: सीमित संसाधनों में धार-टिक्करी स्कूल के खिलाड़ियों ने चमकाया नाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

सराहां (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धार-टिक्करी के अंडर-14 और अंडर-19 खेल प्रतियोगिताओं से लौटे विजेता खिलाड़ियों का स्कूल परिसर में जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने जिला और जोन स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक और खिताब अपने नाम किए।प्रधानाचार्य डॉ. बीडी शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय में स्थायी शारीरिक शिक्षक नहीं होने के बावजूद विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सराहां में आयोजित अंडर-19 लड़कों की खेलकूद प्रतियोगिता में धार-टिक्करी की टीम विजेता रही। वहीं, सरसू में हुई अंडर-14 प्रतियोगिता में स्कूल की टीम ने कबड्डी में प्रथम और बैडमिंटन में द्वितीय स्थान हासिल किया।कुश्ती में समर ने स्वर्ण और शतरंज में अखिल ने रजत पदक जीता। अंडर-19 छात्राओं के वर्ग में हर्षिता ने शतरंज में, जबकि लक्षिता और हर्षिता ने अन्य स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किए।शानदार प्रदर्शन के आधार पर अंडर-19 वॉलीबाल में छात्र अनिरुद्ध का चयन राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अंडर-19 छात्राओं में हर्षिता, भूमिका और सनम का चयन जिलास्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। अंडर-14 वर्ग में वैभव, रोहित, आरूष, आदित्य, आकाश, अपूर्व और कार्तिक का भी चयन हुआ है।प्रधानाचार्य ने कहा कि यदि विद्यालय में स्थायी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति हो तो खिलाड़ी इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं।