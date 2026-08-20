Sirmour News: सतीवाला पंचायत में बलिदानी मनीष के माता-पिता किए सम्मानित

वरिष्ठजनों को सम्मानित करने के बाद किया पौधरोपणसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय ने वीरवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र की सतीवाला पंचायत में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आगाज वंदेमातरम से हुआ। कार्यक्रम के दौरान 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को सम्मानित किया गया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानी मनीष ठाकुर की माता किरण ठाकुर, पिता जोगिंद्र सिंह ठाकुर समेत पूर्व प्रधान फकीर चंद शर्मा, चमेल सिंह, सूरजभान, अलबेल सिंह समेत अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी व उनकी टीम ने सभी वरिष्ठजनों को सम्मानित किया।इसके बाद पंचायत प्रधान तरूण ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरूआत की। पंचायत भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी, तहसील कल्याण अधिकारी धर्मी तोमर, पंचायत प्रधान तरूण, समाजसेवी कुलदीप धीमान, पूर्व प्रधान फकीर चंद मौजूद रहे।