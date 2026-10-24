Sirmour News: हाफ मैराथन में ज्योति बाला और रमिकेश ने मारी बाजी

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यमुना शरद महोत्सव के तहत हुई तीन किलोमीटर दौड़, एसडीएम द्विज गोयल ने विजेताओं को किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव के तहत शनिवार को आयोजित तीन किलोमीटर हाफ मैराथन में महिला वर्ग में ज्योति बाला और पुरुष वर्ग में रमिकेश ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। समापन समारोह में एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।जीवन जोशी ने बताया कि पुरुष वर्ग में रमिकेश ने पहला, बलजिंद्र ने दूसरा और सुमित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, महिला वर्ग में ज्योति बाला प्रथम, निकिता द्वितीय और प्रगति तृतीय स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता के समापन पर एसडीएम द्विज गोयल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।