Sirmour News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:55 PM IST
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नाहन। चिट्टा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। पुलिस के अनुसार 21 जून 2026 को गश्त के दौरान डिटेक्शन सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक बांगरन चौक के पास नशीला पदार्थ बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने तहसील शिलाई निवासी अरुण के कब्जे से करीब 7.17 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को मामले में फंसाया गया है और जांच में उसकी हिरासत अब आवश्यक नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिए कि वह जांच में सहयोग करेगा। गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। संवाद
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