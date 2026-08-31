Sirmour News: सिरमौर में 36 पशु मित्रों को मिले नियोजन पत्र, ग्रामीण पशुपालकों तक पहुंचेगी मदद

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। पशुपालकों को घर-द्वार के समीप बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में पशुपालन विभाग ने कदम बढ़ाया है। सोमवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार नाहन में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने चयनित 36 पशु मित्रों को नियोजन पत्र वितरित किए।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने नवनियुक्त पशु मित्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और पशुपालकों की आय बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका है। उन्होंने पशु मित्रों से विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि पशु मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों और विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर सकते हैं। विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों में सहयोग मिलने से विभागीय सेवाओं की पहुंच और कार्यक्षमता बेहतर होगी। उपायुक्त ने पशु मित्रों को नव चयनित बीपीएल परिवारों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने तथा उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एकता काप्टा सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।उप निदेशक पशुपालन विभाग सिरमौर डॉ. राजीव वालिया ने बताया कि जिले में वर्तमान में पांच उपमंडलीय पशु अस्पताल, 27 पशु अस्पताल, चार केंद्र पशु चिकित्सा औषधालय, एक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक तथा 197 पशु औषधालय संचालित किए जा रहे हैं। नवनियुक्त 36 पशु मित्रों को जिले के सभी पांच उपमंडलों में विभिन्न पशु फार्मों, पशु चिकित्सालयों और पशु औषधालयों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशु मित्रों की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन विभाग की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पशु मित्रों को उनके दायित्वों और विभागीय कार्यप्रणाली के संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी गई।