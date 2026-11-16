Rampur Bushahar News: पांच राज्यों के युवाओं ने हाटकोटी में मनाया जनजातीय गौरव दिवस

विज्ञापन



.भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को किया याद, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का दिया संदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।

माय भारत शिमला के तत्वावधान में रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, हाटकोटी में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पांच राज्यों से पहुंचे स्वयंसेवकों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन माय भारत शिमला के युवा दूत दिव्यांशु शर्मा और गौरव शर्मा ने किया। इस अवसर पर संस्थान के केंद्र प्रभारी अनिरुद्ध चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला के सहायक आचार्य एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. धनेश कुमार पाण्डेय और झारखंड की सहायक आचार्य डॉ. सरिता विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने तथा देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। पांच राज्यों के युवाओं की भागीदारी से कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकता की भावना देखने को मिली। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।