Rampur Bushahar News: प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तवार स्कूल के प्रियंशु रहे प्रथम

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. प्रश्नोत्तरी में नौ और निबंध लेखन प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने लिया भाग

संवाद न्यूज एजेंसी

निरमंड (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निरमंड में सोमवार को इलेक्टोरल साक्षरता क्लब के तत्वावधान में खंडस्तरीय निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें निरमंड शिक्षा खंड के नौ विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी और 10 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तवार के प्रियंशु ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगा के आयुष द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंदल की संगीता तृतीय स्थान पर रहीं। निबंध लेखन प्रतियोगिता में पीएमश्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निरमंड की जागृति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगा के पीयूष ने द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तवार की आयुषी ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के समापन पर तहसीलदार निरमंड रजत शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता राकेश कुमार और अंग्रेजी के प्रवक्ता श्याम स्वरूप रांटा ने अहम भूमिका निभाई। वहीं, विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉ. बबिता कश्यप ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी छह विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और आयोजन टीम का आभार व्यक्त किया।