Rampur Bushahar News: धारगौरा में ग्रामीणों को पारंपरिक कृषि विरासत को सहेजने के लिए किया प्रेरित

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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। धारगौरा पंचायत में पारंपरिक बीजों एवं दलहनी फसलों के बीजों के संरक्षण और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में किसानों को बीज भंडार गांव की अवधारणा के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कृषि विरासत को सहेजने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नेक राम शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत कर किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पारंपरिक बीजों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए किसानों को स्थानीय बीजों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर में पहाड़ ट्रस्ट के संस्थापक अनूप, आत्मा परियोजना से विजय कुमार, शिवम वालिया और अनु नेगी सहित धारगौरा पंचायत की प्रधान संदीपा देवी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों किसानों और महिलाओं ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने किसानों को बीज उत्पादन, संरक्षण और भंडारण की वैज्ञानिक एवं पारंपरिक विधियों की जानकारी दी। इस दौरान किसानों ने कृषि और बीज संरक्षण से संबंधित विभिन्न सवाल भी उठाए, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब देकर समाधान किया। आयोजकों ने कहा कि बीज भंडार गांव की पहल का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक बीजों के महत्व से जोड़ना, स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाना और दलहनी फसलों को बढ़ावा देना है। रामपुर बुशहर। धारगौरा पंचायत में पारंपरिक बीजों एवं दलहनी फसलों के बीजों के संरक्षण और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को बीज भंडार गांव की अवधारणा के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कृषि विरासत को सहेजने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नेक राम शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत कर किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पारंपरिक बीजों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए किसानों को स्थानीय बीजों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर में पहाड़ ट्रस्ट के संस्थापक अनूप, आत्मा परियोजना से विजय कुमार, शिवम वालिया और अनु नेगी सहित धारगौरा पंचायत की प्रधान संदीपा देवी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों किसानों और महिलाओं ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने किसानों को बीज उत्पादन, संरक्षण और भंडारण की वैज्ञानिक एवं पारंपरिक विधियों की जानकारी दी। इस दौरान किसानों ने कृषि और बीज संरक्षण से संबंधित विभिन्न सवाल भी उठाए, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब देकर समाधान किया।

पारंपरिक बीजों के संरक्षण की पहल, धारगौरा में लगा बीज भंडार गांव जागरूकता शिविर