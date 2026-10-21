Rampur Bushahar News: वरुण शर्मा ने संभाला नगर परिषद रामपुर के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार

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संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर में बुधवार को वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार वरुण शर्मा ने संभाल लिया है। कार्यभार संभालने पर नगर परिषद अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने वरुण शर्मा का स्वागत किया। वरुण शर्मा वर्तमान में नगर परिषद ठियोग में कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें शहरी विकास विभाग के जारी कार्यालय आदेश के तहत रामपुर नगर परिषद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वरुण शर्मा के कार्यभार संभालने से नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। इससे शहर में विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नगर परिषद अध्यक्ष करण शर्मा ने कहा कि नगर परिषद रामपुर में लंबे समय से कार्यकारी अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक कार्यों, कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों और विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में दिक्कतें आ रही थीं। समस्या को देखते हुए नगर परिषद के सदस्यों ने प्रदेश सरकार, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शहरी विकास विभाग से उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। अध्यक्ष करण शर्मा ने वरुण शर्मा को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर परिषद प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर रामपुर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।