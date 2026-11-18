Rampur Bushahar News: मंढोल स्कूल के दो विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:00 PM IST
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रोहड़ू। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंढोल के दो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तविश और सुनिधि ने खंडस्तरीय निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। विद्यालय में इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में दोनों विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश बालटू ने दोनों विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। पूरे विद्यालय परिवार ने दोनों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।