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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। पहली बार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने मेले में स्टॉल लगाए हैं। किन्नौर, ननखड़ी, 15/20, काशापाठ और बायल क्षेत्र की महिलाएं अपने पारंपरिक व्यंजनों के साथ मेले में पहुंची हैं। स्टॉलों पर घी बाड़ी, सीरा, पोलड़ू, बड़ा, सिड्डू, मीठे सिड्डू, कोदे के सिड्डू, पहाड़ी दाल, लाल चावल और चिलटा सहित कई व्यंजन उपलब्ध हैं। महिलाओं ने व्यंजनों के दाम भी उचित रखे हैं। सिड्डू चटनी के साथ 60 और घी के साथ 70 रुपये, बड़ा 40 रुपये, पोलड़ू 50 रुपये और घी बाड़ी 50 से 100 रुपये में उपलब्ध है। स्टॉल संचालक प्रविना, कमलेश, अनु, वर्षा, सुमन और प्रेमलता ने बताया कि उन्होंने पहली बार लवी मेला मैदान में स्टॉल लगाए हैं। उनका उद्देश्य पहाड़ी खानपान को पहचान दिलाने के साथ अपनी आय बढ़ाना है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं अपने हुनर को रोजगार का साधन बना रही हैं। तीन दिनों से मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया और बिक्री ने उनका उत्साह बढ़ाया है। महिलाओं की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का संदेश दे रही है।