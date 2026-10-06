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Rampur Bushahar News: नोगली के तीन विद्यार्थियों ने बॉक्सिंग में जीते कांस्य पदक

Tue, 06 Oct 2026 11:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:41 PM IST
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Three students from Nogli won bronze medals in boxing
नोगली स्कूल में विजेताओं को सम्मानित करते हुए| स्रोत:स्कूल प्रबंधन - फोटो : credit
रामपुर बुशहर।
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रामपुर पब्लिक स्कूल नोगली के तीन विद्यार्थियों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किए। विद्यार्थियों की इस सफलता पर विद्यालय परिसर में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिमला के लालपानी में आयोजित अंडर-19 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय के छात्र आर्यन, रियांश नेगी और हार्दिक शर्मा ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। तीनों खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना का परिचय देते हुए कांस्य पदक अपने नाम किए। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. बीआर सक्सेना ने विजेता खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित कर बधाई दी है।
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