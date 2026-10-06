Rampur Bushahar News: शीतला माता मंदिर का ताला तोड़ लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े शातिर

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स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले केलवी पंचायत स्थित टिक्कर माता मंदिर में भी चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। इन मामलों में नशे से जुड़े कुछ लोगों के पकड़े जाने की बात भी सामने आई थी। इसी आधार पर शीतला माता मंदिर में हुई चोरी को लेकर भी ग्रामीणों का शक नशा तस्करी और चिट्टे की लत में संलिप्त संदिग्ध लोगों की ओर जा रहा है। हालांकि, इस मामले में आरोपियों की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से आसपास के क्षेत्रों में नशे से जुड़े संदिग्ध लोगों के साथ-साथ पूर्व में मंदिर और अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाओं में शामिल रहे लोगों से भी पूछताछ करने की मांग की है। मंदिर कमेटी और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आसपास की पंचायतों के लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करने की अपील की गई है।मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर कमेटी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा के अन्य इंतजाम करने की बात कही है।अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।