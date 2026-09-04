Rampur Bushahar News: रामपुर में संगठन की मजबूती के लिए ब्लॉक कांग्रेस 7 सिंतबर को बनाएगी रणनीति

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संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। रामपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक 7 सितंबर को होगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रम और विस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, प्रकोष्ठों और कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य भाग लेंगे। रामपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर की बैठक सुबह 10:00 बजे लोक निर्माण विभाग के परिधि गृह रामपुर में होगी। अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा करेंगे। संगठन के निर्देशानुसार सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी जोन अध्यक्ष, ग्राम पंचायत कांग्रेस प्रभारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, इंटक, अनुसूचित जाति विभाग और सोशल मीडिया टीम के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कारदार एवं मोह्तमीन सेल, बागवानी सेल, पेंशनर सेल और भूतपूर्व सैनिक सेल के पदाधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सहित सभी वरिष्ठ एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचकर बैठक को सफल बनाने की अपील की गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने सभी साथियों से संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए बैठक में भाग लेने का आग्रह किया है।

. मासिक बैठक में सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अग्रणी संगठनों के सदस्य लेंगे भाग