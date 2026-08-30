Rampur Bushahar News: रामपुर में जुटे शिक्षक, मिलकर काम करने का लिया संकल्प

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मेधावी विद्यार्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करने का फैसलासंस्कृति संरक्षण पर जोरसंवाद न्यूज एजेंसीरामपुर बुशहर। बुशहर शिक्षक संघ रामपुर का प्रथम मिलन समारोह रविवार को रामपुर में हुआ। समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अमीन नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सेवानिवृत्त हिंदी प्रवक्ता नरेश शर्मा, राम सरन कायथ और बीईईओ ननखरी शूरम लाल मेहता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।कार्यक्रम में संघ के मुख्य संरक्षक एवं प्रधानाचार्य राजेश परमार, संरक्षक पुष्पानंद गुप्ता सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। महासचिव अशोक मेहता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि मुख्य संरक्षक राजेश परमार ने अतिथियों और शिक्षक सदस्यों का स्वागत किया। संघ के अध्यक्ष डॉ. सुंदर सिंह टैगोर ने मुख्य अतिथि अमीन नेगी को बुशहरी टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया।डॉ. सुंदर सिंह टैगोर ने संघ की अब तक की गतिविधियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुशहर शिक्षक संघ का उद्देश्य शिक्षकों को एक मंच पर लाने के साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुभव और मार्गदर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। संघ शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी कार्य करेगा।उन्होंने बताया कि शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नीट, जेईई, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, न्यायिक सेवाओं, एचएएस और आईएएस सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बुशहर क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने की योजना है।बुशहर की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ननखड़ी, रामपुर और सराहन विकास खंडों के महिला मंडलों को पारंपरिक लोकनृत्य टीमों के साथ संघ के कार्यक्रमों में मंच प्रदान करने का निर्णय लिया गया। समारोह में ललित बदरेल, सिकंदर बंसल, समर कायथ, अशोक मेहता, श्रवण बदरेल, तिलक राज और मंजू शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने विचार रखे। वक्ताओं ने संघ को मजबूत बनाने और शिक्षक, विद्यार्थी एवं समाजहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।अमीन नेगी ने शिक्षक समाज की एकता, वरिष्ठ शिक्षकों के अनुभव और सामाजिक दायित्व पर विचार रखे। उन्होंने संघ की पहल की सराहना की। समारोह में आगामी गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न समितियों के गठन पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन महासचिव अशोक मेहता ने किया। संगठन मंत्री खेम चौहान ने अतिथियों और शिक्षक सदस्यों का आभार जताया। समापन पर शिक्षकों ने सामूहिक बुशहरी नाटी डाली।