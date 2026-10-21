Rampur Bushahar News: युवा महोत्सव में विजेता रहे छात्रों का रामपुर महाविद्यालय में स्वागत
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
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रामपुर बुशहर। गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर के विद्यार्थियों ने अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव ग्रुप-2 की संगीत प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। महोत्सव में विजेता रहे छात्रों का बुधवार को कॉलेज पहुंचने पर स्वागत किया। युवा महोत्सव का आयोजन राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में किया गया। महोत्सव में रामपुर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारतीय समूह गान में प्रथम स्थान हासिल किया। साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में कशिश और रोनी राणा ने प्रदेशभर में पहला स्थान प्राप्त किया। छात्रों की इस उपलब्धि से खुशी का माहौल है। कॉलेज में पहुंचने पर शिक्षकों और छात्रों ने पहाड़ी नाटी डाली। कॉलेज प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया ने इस उपलब्धि पर छात्रों को शुभकामनाएं दीं।
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