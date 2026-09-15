Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों ने सीखी पंजीकरण की प्रक्रिया
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:50 PM IST
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कोटखाई (रोहड़ू)। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान प्रगतिनगर की एनएसएस इकाई ने विद्यार्थियों के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण और क्विज में भागीदारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज में भाग लिया। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के खिलाफ शपथ भी ली। कार्यशाला में माय भारत, शिमला के उप निदेशक विपिन कुमार ने बतौर संसाधन व्यक्ति विद्यार्थियों को माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न क्विज व युवा गतिविधियों में भाग लेने की जानकारी दी। जुब्बल की यूथ वॉलंटियर अंजली ने नशा मुक्त भारत विषय पर जागरूकता व्याख्यान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज को नशामुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके बाद नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी इंजीनियर निखिल राठौर ने किया। संस्थान के निदेशक-सह-प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. राकेश ठाकुर ने कार्यशाला की।
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