Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Special Lecture at Rampur College

Rampur Bushahar News: रामपुर महाविद्यालय में विशेष व्याख्यान

Mon, 16 Nov 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। जीबी पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने सोमवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विशेष व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया बतौर मुख्य अतिथि और प्रेस क्लब के प्रधान डॉ. महेंद्र बदरेल बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को 21वीं सदी में मीडिया की भूमिका, पत्रकारिता की चुनौतियों और पत्रकारों के दायित्वों के बारे में जानकारी दी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में टीम यू ने 60 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष तथा सहायक आचार्य सुधीर कमटेस नेगी ने मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, महाविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें