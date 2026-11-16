Rampur Bushahar News: पंचायत घर के पुराने कमरे में चल रहा पीएचसी, 14 साल से अपने भवन का इंतजार

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लगौटी स्वास्थ्य केंद्र का मौजूदा भवन बेहद खस्ताहाल है। पुराने और छोटे कमरे में डॉक्टर के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। सीलन के कारण दवाइयों को सुरक्षित रखना भी चुनौती बना हुआ है। जमीन उपलब्ध होते ही नए भवन के निर्माण के लिए बजट और अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया विभाग के माध्यम से शुरू की जाएगी।डॉ. भागवत मेहता, बीएमओ, आनी