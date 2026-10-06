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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Several posts in the Animal Husbandry Department are vacant in Kotkhai

Rampur Bushahar News: कोटखाई में पशु चिकित्सा विभाग के कई पद खाली

Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
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कोटखाई ( रोहड़ू)। कोटखाई डिविजन में पशु चिकित्सा विभाग के कई पद रिक्त होने के कारण पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कोटखाई डिविजन में 12 स्थानों पर वेटरनेरी फार्मासिस्ट के पद खाली हैं। इनमें कोटखाई, थरोला, गरावग, स्तान्डी, चमैत, प्रेमनगर, बखोल, देवरी खनेटी, कोटी, रामनगर, बाघी और कलबोग शामिल हैं। इसके अलावा कोटखाई के पशु अस्पताल में मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट का पद भी रिक्त है। क्यारी में पशु चिकित्सा अधिकारी का पद खाली पड़ा है। इन पदों के रिक्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। कई स्थानों पर विभागीय सेवाओं के लिए उपलब्ध कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार भी बढ़ रहा है। इस संबंध में उप निदेशक दीपेश मिश्रा ने कहा कि विभाग की ओर से रिक्त पदों का मामला सरकार के समक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया होने के बाद रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।
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