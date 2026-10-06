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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Scholarship gift for meritorious students from panchayats affected by the Luhri Project

Rampur Bushahar News: लूहरी परियोजना प्रभावित पंचायतों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सौगात

Tue, 06 Oct 2026 11:18 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:18 PM IST
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12वीं में 60 फीसदी या अधिक अंक वाले विद्यार्थियों को मिलेगी 2 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता
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31 अक्तूबर तक करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
नित्थर (कुल्लू)।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) की लूहरी जल विद्युत परियोजना ने परियोजना प्रभावित पंचायतों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना प्रभावित परिवारों और प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। एसजेवीएन की सिल्वर जुबली मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 2 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के तहत कुल 10 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें पांच सीटें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। योजना का लाभ लूहरी परियोजना से प्रभावित देहरा, नित्थर, देहरा गड़ेज और दत्तनगर पंचायतों के पात्र विद्यार्थी उठा सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है। नित्थर पंचायत के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि लूहरी परियोजना की ओर से प्रभावित पंचायतों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करना सराहनीय कदम है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। वहीं, देहरा पंचायत की प्रधान अनिता ठाकुर ने भी योजना का स्वागत करते हुए कहा कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
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