Rampur Bushahar News: भाषण में साक्षी प्रथम, रंजना रहीं द्वितीय
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:24 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:24 PM IST
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रामपुर बुशहर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवठी में हिंदी दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में साक्षी ने प्रथम स्थान और रंजना ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम सदन ने पहला और तृतीय सदन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने वाद-विवाद, चित्रकला और कविता पाठ गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन हिंदी प्रवक्ता सितारा सिंह ने किया। विद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष एवं प्रवक्ता अज्ञा दत्त ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व बारे जागरूक किया।
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