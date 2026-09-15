फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Program organized in Jhakri on Nutrition Day

स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ समाज की नींव : विशाल मेहता

Tue, 15 Sep 2026 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
. झाकड़ी में पोषण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन
विज्ञापन

परिवार नकल के लिए डिजिटल सुविधा की जानकारी भी दी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। झाकड़ी पंचायत ने पोषण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रामीणों को सही पोषण और स्वस्थ बचपन का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान विशाल मेहता ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों के समुचित विकास के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों के खान-पान, पोषण और विकास से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। कार्यक्रम में परिवार नकल प्राप्त करने को लेकर भी पंचायतवासियों को जागरूक किया गया। उन्हाेंने कहा कि अब परिवार नकल प्राप्त करने के लिए पंचायत घर में व्यक्तिगत रूप से आना अनिवार्य नहीं है। लोग पंचायत सचिव के माध्यम से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को पंचायत सचिव को अपनी परिवार पहचान संख्या उपलब्ध करवानी होगी। आवेदन दर्ज होने के बाद पंचायत सचिव के पास यूपीआई अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से 13.80 रुपये का सरकारी शुल्क ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। शुल्क जमा होने के बाद परिवार नकल की प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी। परिवार नकल प्राप्त करने के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं। लोग घर बैठे ई-जिला हिम सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नजदीकी लोकमित्र केंद्र से सेवा ले सकते हैं या पंचायत सचिव के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। पंचायत ने लोगों से डिजिटल माध्यम अपनाकर समय और धन की बचत करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें