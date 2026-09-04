फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Pranvi won gold medals in Kyorugi at the district and state levels

Rampur Bushahar News: प्रानवी ने जिला और राज्य स्तर क्योरूगी में जीते स्वर्ण पदक

Fri, 04 Sep 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Pranvi won gold medals in Kyorugi at the district and state levels
प्रानवी का नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन: जागरूक पाठक
प्रानवी का लगातार तीसरी बार नेशनल के लिए चयन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सीबीएसई राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर की छात्रा प्रानवी ने जिला और राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में जिला एवं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रानवी ने 33 किलोग्राम अंडर-8 कैडेट क्योरूगी वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए जिला और राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किए। पुमसे में रजत पदक जीता। प्रानवी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। छात्रा की इस उपलब्धि से क्षेत्र और स्कूल में खुशी का माहौल है। प्रानवी वर्तमान में आठवीं कक्षा की छात्रा हैं। प्रानवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और कोच राम सिंह को दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें