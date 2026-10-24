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बागवानों के मुद्दे नहीं उठा रहे जुब्बल-कोटखाई के विधायक : जयराम

Sat, 24 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:55 PM IST
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कोटखाई में जनसभा के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर साधा निशाना
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बोले, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षा मंत्री की बातों को सुनना बंद कर दिया
संवाद न्यूज़ एजेंसी
कोटखाई (रोहड़ू)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को कोटखाई में आयोजित जनसभा में कांग्रेस सरकार और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सेब बहुल जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के विधायक होने के बावजूद रोहित ठाकुर बागवानों की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठा रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने दिवंगत भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा बागवानों के हितों के लिए आवाज बुलंद करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में क्षेत्र के बागवानों की समस्याओं को उस तरह नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा मंत्री की बातों को सुनना बंद कर दिया है।
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उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बागवानी से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगा जाना चाहिए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2022 में भाजपा सरकार के सत्ता छोड़ने के समय प्रदेश पर करीब 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से बढ़ते कर्ज के बीच प्रदेश में हुए विकास कार्यों का हिसाब देने की मांग की।
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जनसभा में सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा, भाजपा नेता चेतन बरागटा, भाजपा नेता शशि बाला और भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण फालटा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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