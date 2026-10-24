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Rampur Bushahar News: भाजपा ने सनारसा में किया बूथ सत्यापन, संगठन की मजबूती पर मंथन

Sat, 24 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:55 PM IST
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विस्तारक योगराज नेगी ने बूथ संख्या 112, 114 और 115 का किया दौरा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। भाजपा सराहन मंडल के अंतर्गत ग्राम केंद्र सनारसा में शनिवार को बूथ सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान विस्तारक योगराज नेगी ने बूथ संख्या 112, 114 और 115 में प्रवास कर सत्यापन का कार्य किया। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति, गतिविधियों और कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी जुटाई तथा कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया।

प्रवास के दौरान बूथ स्तर पर पार्टी की गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका और बूथ स्तर पर पार्टी की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विस्तारक ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी लेते हुए स्थानीय स्तर पर चल रहे कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया। भाजपा के बूथ सत्यापन अभियान का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति की जानकारी जुटाना और संगठनात्मक कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करना है। इस तरह के प्रवास के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है। इस मौके पर ग्राम केंद्र अध्यक्ष मस्तराम चौहान, रोशन डोगरा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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