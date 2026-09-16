फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Panchayat representatives and women's groups have launched a protest

Rampur Bushahar News: कराणा में नशे और जुए के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों व महिला मंडलों ने खोला मोर्चा

Wed, 16 Sep 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Panchayat representatives and women's groups have launched a protest
आनी की कराणा पंचायत में नशे और जुए के खिलाफ जागरूकता रैली निकालते जनप्रतिनिधि और महिलाएं। संवाद
कराणा में नशे और जुए के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों व महिला मंडलों ने खोला मोर्चा
विज्ञापन

. रैली निकाल ग्रामीणों को किया जागरूक, नशा और जुआ करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। कराणा पंचायत में नशे और जुए के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों और महिलाओं ने गांव में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली की अगुवाई पंचायत प्रधान चुनी लाल राठौर ने की। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और महिला मंडलों की सदस्यों ने ग्रामीणों से नशे और जुए जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांव में शराब पीने और जुआ खेलने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शराब या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है, तो पंचायत स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि नशे का सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। ऐसे में परिवार और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। उन्होंने समस्त ग्रामीणों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायत में नशे और जुए के खिलाफ शुरू किया गया जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीणों के सहयोग से गांव को नशामुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग उठाई है कि समय-समय पर गांव में गश्त के लिए आएं ताकि पुलिस कार्रवाई का डर भी रहे। इस अवसर पर उपप्रधान प्रवेश शर्मा, पूर्व प्रधान रचना ठाकुर, वार्ड सदस्य बबीता शर्मा, रोशनी देवी, महिला मंडल अध्यक्ष शांता देवी, कमलेश ठाकुर, रीना ठाकुर, सुषमा देवी, अनीता देवी, मनु, मंजू, शालू, मीनाक्षी, शीला देवी, पिंकी देवी, सपना, सुषमा शर्मा, संगीता और संतोष सहित चार महिला मंडलों की सदस्य मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें